Taylan Bulut'tan transfer sözleri: 'Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum'

Beşiktaş'ın Schalke'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Taylan Bulut, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu, Beşiktaş'a transferinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için çok gururluyum. Büyük bir kulüpteyim, çok mutluyum" dedi.

"SADECE İYİ ŞEYLER DUYDUM"

Transfer sürecine değinen Bulut, "Beşiktaş beni aradı, kulüp hakkında sadece iyi şeyler duydum. Teklifi aldığımda hemen gitmek istediğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en önemli etkenin teknik direktörün kendisine verdiği güven olduğunu vurgulayan genç savunmacı, "Görüşmeler çok iyi geçti. Teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim" diye konuştu.

"FORMAYI ÇOK BEĞENDİM"

Beşiktaş formasını ilk kez gördüğünde büyük heyecan yaşadığını dile getiren Bulut, "Forma kesinlikle çok güzel. Onu çok seviyorum" dedi.

Türkiye'ye gelmeden önce Beşiktaş'ta oynamış oyuncularla da konuştuğunu belirten genç futbolcu, "Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de bana sadece güzel şeyler anlattılar" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM"

Kendisini sahada nasıl tanımlayacağı sorusuna ise, "Her zaman yüzde yüzümü vereceğim ve her zaman sahada olacağım" cevabını verdi.

Türkçe öğrenmeye başladığını da belirten Taylan Bulut, "Çoğunu anlıyorum ama henüz çok iyi konuşamıyorum. En sevdiğim Türkçe cümle 'Ben seni çok seviyorum'" dedi.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUK"

Kariyer hedeflerinden de bahseden Bulut, "Mümkün olduğunca çok maçta forma giymek ve şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Son olarak Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen genç oyuncu, "Sizin için her şeyimi vereceğim. Sezonun nasıl geçeceğini hep birlikte göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.