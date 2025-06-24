Tayyip Talha Sanuç, Elan Ricardo, Yusuf Demir... Çaykur Rizespor'dan transfer iddialarına yanıt!

Çaykur Rizespor'un Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ve Elan Ricardo'yu transfer listesine aldığı iddia edilmişti. Karadeniz ekibinin Galatasaray'dan Yusuf Demir'i de listesine aldığı ileri sürülmüştü.

Karadeniz ekibinden ise transfer iddialarına cevap geldi.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Teknik Direktörümüz İlhan Palut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımıza başladık. Esenler Erokspor'dan Furkan Orak'ı kadromuza dahil ettik. Furkan'ın hem takımımıza hem de Türk futboluna katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Galatasaray'dan Yusuf Demir, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ve Elan Ricardo gündemimizde yok. Tayyip Talha için geçen sezon öncesinde girişim yaptık. Ancak Necip Uysal'ın sakatlık süreci transferi olumsuz etkiledi" dedi.

TAHA ŞAHİN AÇIKLAMASI

Taha Şahin için Galatasaray iddialarını cevaplayan Bakır, "Taha Şahin'in ismi her takımla anılıyor. Taha Şahin bu sezon kulübümüzde iyi bir performans sergiledi. Ancak kulübümüze gelen resmi teklif yok" diye konuştu.



