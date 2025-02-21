Tayyip Talha Sanuç: "Ole'nin dokunuşu oldu"
Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç, Eyüpspor maçı sonrası konuştu. Sonuç, "Ole'nin dokunuşu oldu" dedi.
Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Tayyip Talha Sanuç, "Sakatlıktan döndük ve çok mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Ole Gunner Solskjaer'in bize olumlu yönde dokunuşları oldu. Beklenmedik bir gol yedik ama erken reaksiyon verdik. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.
Başarılı savunma oyuncusu ayrıca, "Takım halinde oynadığımızda herkesin işi kolaylaşıyor. Daha rahat savunma ve daha iyi hücum yapıyoruz. Böyle oynadığımız sürece, istediğimiz sonuçları alabiliriz." sözlerini sarf etti.
Etiketler: #tayyip talha sanuç #beşiktaş #Trendyol Süper Lig #eyüpspor
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