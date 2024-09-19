Yayınlanma: 19.09.2024 - 12:13

Güncelleme: 19.09.2024 - 12:13

Geçtiğimiz günlerde Efe Aydan, 8 Ekim 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık Seçimi için aday olduğunu resmen duyurmuştu. Bunun üzerine seçim için bir isim daha adaylığını açıkladı. Daha önce 1992 ile 2015 yılları arasında TBF Başkanlığı görevini üstlenen Turgay Demirel, TBF Başkanlığına bir kez daha aday olduğunu resmen duyurdu. Peki, TBF başkan adayı Turgay Demirel kimdir? Turgay Demirel kaç yaşında, nereli?

TURGAY DEMİREL KİMDİR?

FIBA Avrupa Başkanı, Eski millî basketbolcu, iş insanı ve eski Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) başkanı Turgay Demirel, 1957 İstanbul doğumlu. Özel Alman Lisesi mezunu olan Demirel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümünü bitirdi.[1] Gençlik yıllarında basketbol ile ilgilenmeye başlayan Demirel, dayısı, eski millî basketbolcu ve Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Prof. Dr. Ali Uras'ın desteğiyle basketbol becerilerini geliştirdi. Basketbol oynamaya evinin arkasındaki sahada başladı.

16 yıl süren profesyonel kariyerinin çoğunu Galatasaray'da geçirdi. İki şampiyonluk kazandıktan sonra Galatasaray’ın kaptanı olarak 1988 yılında basketbol oyunculuğunu bıraktı. Türkiye Millî Basketbol Takımı’nın formasını 41 kez giydi.Turgay Demirel, 17 Mart 1992 tarihinde yapılan genel kurulda TBF'nin ilk seçilmiş başkanı oldu. Bunun yanında Demirel, Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın kurucu başkanıdır.

A Millî Erkek Basketbol Takımı, 2001 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci ve daha sonra 2006 FIBA Dünya Şampiyonası'nda altıncı oldu. Türkiye, tarihinde ev sahipliği yaptığı en büyük uluslararası spor turnuvası olan 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nın finalinde ABD'ye yenilerek gümüş madalyaya ulaştı.

TBF, 2012 yılında "Basketbolun Güç merkezi" adında bir stratejik plan yayınladı. FIBA, planı etkiyeci ve dinamik olarak tanımladı ve Türkiye’nin kimseyi şüphede bırakmayacak bir şekilde geleceğe doğru ilerlediğini kaydetti.

1992'den beri 6 kez başkanlık seçimini kazanarak 23 yıl devam ettiği görevini 30 Mart 2015 tarihinde Harun Erdenay'a devretmiştir.

Uluslararası basketbolun yöneticiliğinde önemli ve aktif rol oynayan Demirel, 2006-2010 yılları arasında FIBA Asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir. FIBA Finans Komisyonu üyeliğini halen sürdürmektedir.

17 Mayıs 2014'te düzenlenen FIBA Avrupa Genel Kurulunda FIBA Avrupa başkanlığına seçildi