TBF Başkanı Türkoğlu'ndan seçim çalışmaları!

TBF Başkanı Türkoğlu, federasyon seçimleri öncesi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tesislerini ziyaret etti.

cumhuriyetspor
24 Ekim 2021 Pazar, 13:49
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan seçim çalışmaları!
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı  Hidayet Türkoğlu, başkanlık seçimleri öncesi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tesislerinde incelemede bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TBF Başkanı Türkoğlu beraberindeki TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile Mersin ekibinin kulüp tesisi Fly Academy Spor Salonu'nu ziyaret etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, Türkoğlu'na tesis ve kulüp hakkında bilgi verdiler.

Anımsanacağı gibi Türkoğlu, TBF seçimlerinde Türkiye sayı kralı ve ünlü antrenör Erman Kunter ile önceki başkan Harun Erdenay'la çekişiyor.


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