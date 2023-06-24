TBF'den 3 yönetici, FIBA'ya

Yayınlanma: 24.06.2023 - 09:24

Güncelleme: 24.06.2023 - 09:24

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da gerçekleşen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) 3 yöneticisi, FIBA Avrupa komisyonlarına seçildi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın başkanlık yaptığı toplantıda Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok yürütme kuruluna, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı müsabakalar komisyonuna ve Kadın A Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan da kadın komisyonuna seçildi.