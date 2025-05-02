Tebriz Traktör, İran Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti

İran temsilcisi Tebriz Traktör, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek kulüp tarihinin ilk Pers Gulf Pro Lig zaferini yaşadı.

Tebriz Traktör, İran Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 21:53

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Gulf Pro Lig) bitime 2 hafta şampiyonluğunu garantiledi.

Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Kazvin temcilsici Shams Azar'a konuk oldu. 

Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64 puana yükseltti. 

Traktör, en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

TARİHİNDE BİR İLK!

Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.


Etiketler: #Tebriz Traktör #İran
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