Tedesco, bugün UEFA’daki Nice maçı için konuştu: ‘Taraftar haklıdır’

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında bugün saat 19.45’te Fransız ekibi Nice’i konuk edecek. Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in yöneteceği mücadeleyi TRT 1 naklen yayımlayacak. Sarı-Lacivertlilerde sakat Jhon Duran forma giyemeyecek.

İlk maçında Dinamo Zagreb’e yenilen F.Bahçe’de teknik direktör Tedesco, taraftarlara seslenip “Onlara ‘Tribün alev alsın’ derdik ama onlar çok iyiler. Zaman zaman da bazı durumlardan şikâyet etmek isteseler de bir şey söyleyemem. Taraftarlar en önemlisidir. Bizler onlar için bu işi yapıyoruz. Onlardan tepki geldiği zaman bununla baş etmeniz gerekiyor. Fenerbahçe teknik direktörüyseniz bunlarla baş edebilmeniz gerekiyor. Oyuncular için de aynı şey geçerli. Taraftarlar her zaman haklıdır” dedi.

F.Bahçeli İsmail Yüksek ise Samandıra’da huzursuzluk olduğu iddiaları hakkında, “Samandıra’da hiçbir sorun yok. Bir gün gelin bakın” diye konuştu.

'AKILLARA ZARAR'

Trabzonspor, Reges Elektrik ile forma kol altı sponsorluk anlaşması imzaladı. Bordo-Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, hakem hatalarına isyan edip, “Fenerbahçe maçında akıllara zarar bir pozisyon var! Gaziantep FK maçında Türk futbol tarihine geçen bir pozisyon var! Bunlar olmasa tüm maçları kazanmış olabilirdik. Karagümrük maçında Onuachu’ya verilen penaltıda; Onuachu çok güçlü olduğu ve yere düşüp 5 takla atmadığı için suçlu. Böyle bir suç olabilir mi? Forma neredeyse üzerinden çıkacak” dedi.

Doğan, “MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Kulüpler Birliği’nde hemen hemen tüm kulüplerimiz bu durumdan rahatsız” diye konuştu.