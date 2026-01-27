Tek gündem Nesyri

Fenerbahçe'de Göztepe beraberliği sonrası forvet transferi 1 numaralı gündem oldu. Başkan Sadettin Saran ve yönetim transfer toplantısı yaptı. Sarı-Lacivertli kulüp, gelen birçok teklifi beğenmeyen Nesyri sorununu birkaç gün içinde çözecek. Kadroya katılması planlanan santrfor adayları belirlendi, görüşmeler başlayacak.

F.Bahçe yönetimiyle görüşmek için İstanbul’a gelen Nesyri’nin menajeri, oyuncusunun bonservisiyle ayrılmak istediğini iletti. Faslı golcü için kulübe gelen tüm teklifler satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde. Başta Sevilla olmak üzere Nesyri’nin menajeri aracılığıyla önerildiği kulüplerden geri dönüş bekleniyor.