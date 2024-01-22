Teklifler ortaya çıktı: Abdülkadir Ömür'e Süper Lig'den 2 talip!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı milli futbolcu Abdülkadir Ömür'e üç kulübün talip olduğu ileri sürüldü. Süper Lig'den iki ekibin transfer teklifi yaptığı belirtilen Ömür'ü Hull City'nin de istediği öne sürüldü.
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün talipleri artıyor. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de istediği milli futbolcu için Süper Lig'den Başakşehir ve Pendikspor devreye girdiği iddia edildi.
Hull City'nin bonservisine 3,5 milyon Euro teklif ettiği belirtilen Abdülkadir Ömür için iki kulübün de bordo-mavililerle masaya oturduğu aktarıldı. Habertürk'ün haberine göre; iki kulübün Abdülkadir için yaptığı teklifler ise 5 milyon Euro.
Abdülkadir Ömür
HULL CİTY'Yİ İSTİYOR
Yıllar önce Manchester City'nin resmi teklif yaptığı Abdülkadir Ömür'ün gönlünün İngiltere'den yana olduğu kaydedildi. Yurt dışına çıkma fırsatını bir kez daha kaçırmak istemeyen milli futbolcunun, Hull City'de oynamak istediği ifade edilirken Trabzonspor'un ise Başakşehir ve Pendikspor'un tekliflerini daha cazip bulduğu ileri sürüldü.
Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile özel olarak görüştüğü de öğrenildi. 24 yaşındaki yıldızın Avcı ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini ilettiği belirtildi.
"ÖMÜR'Ü KAZANMAK İÇİN ALINAN BİR KARAR"
Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı önceki günlerde yaptığı açıklamada "Abdülkadir ve Umut sebebini bilmediğim bir şekilde aramızda yoktu. Kulübümüz açıklama yapar" ifadelerini kullanırken Galatasaray derbisi öncesinde ise "Onun lakabı 'Ömür Avcı'. Kulübün içinde böyle denir. İnsan kaybetmek, oyuncu kaybetmek çok kolay. Aslında alınan bu karar Ömür'ü kazanmak için alınan bir karardır. Yönetim kuruluyla istişare içinde alınan bir karardı" dedi.
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