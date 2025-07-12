Tekvandoyu bırakıp atletizme geçti 50 madalya kazandı

Ayşe Nazlı Aydın, 5 yaşında jimnastik yaparken daha sonra tekvando yapmaya karar verdi.

Koşmayı sevdiği için tekvandoyu bırakıp atletizm yapmak isteyen Ayşe Nazlı, antrenörü Metin Emin ile tanıştı.

Genç sporcu kendini geliştirerek atletizmde 4 yılda Türkiye şampiyonlukları ve toplam 50 madalya kazandı.

Ülkesini uluslararası şampiyonalarda temsil ederek derecelerine yenilerini eklemek isteyen Ayşe Nazlı, her gün yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Ayşe Nazlı Aydın, başarılarına yenileri eklemek için çalıştığını söyledi.

Her zaman kendini geliştirmek istediğini ifade eden Ayşe Nazlı, "5 yaşında jimnastiğe başladım. Ondan sonra sürekli sporun içinde olmaya devam ettim. Beş sene tekvando yaptım ve ardından atletizm yapmaya başladım. Koşmayı her zaman seviyordum. Atletizme başladıktan sonra ilk katıldığım Türkiye şampiyonasında altıncı oldum. Ardından yarışlara katılmaya devam ettim ve daha güzel başarılar elde ettim." dedi.

Ayşe Nazlı Aydın, her zaman kürsüde olmak için mücadele etiğini dile getirdi.

Kazandığı madalyalarla emeklerinin karşılığını almaktan mutlu olduğunu belirten genç sporcu, "Atletizmde Türkiye şampiyonluklarım ve 50 madalyam var. Madalya almak şampiyonluk olmak gurur veriyor. Çalışmalarıma devam ediyorum, ülkemizi Balkan, Avrupa şampiyonaları ve olimpiyatlarda temsil ederek derece yapmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Metin Emin de sporcusunun çok azimli olduğunu dile getirdi.

Ayşe'nin başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edeceğini aktaran Emin, "Ayşe kendi çok geliştirdi. İlk yarışlarından itibaren yetenekli olduğunu gösterdi. Gelişimi devam ediyor. Daha da önemli derecelere imza atacak. Sürekli kendini geliştirmek için çalışıyor. Madalyalarına yenilerini ekleyerek, bizleri gururlandırmaya devam edecek." diye konuştu.