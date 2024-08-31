Temsilcilerimizin Avrupa'da fikstürü açıklandı! İşte maçların tarihleri...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 21:02
Temsilcilerimizin Avrupa'da fikstürü açıklandı! İşte maçların tarihleri...
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu.

İşte temsilcilerimizin oynayacağı maçların tarihleri...


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