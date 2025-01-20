Tenzor Uluslararası Kış Serisi ikinci ayağında lider değişmedi

Yayınlanma: 20.01.2025 - 15:06

Güncelleme: 20.01.2025 - 15:06

Son yarış gününün hava durumu tahmini, planlanan üç yarışın da yapılmasını sağlayacak kadar iyiydi.

Yarışların başhakemi Can Giray “Son gün 12:30’da kuzey rüzgârını yakaladık, parkuru hızlıca kurduk ve yarışı başlattık. Sorunsuz bir şekilde üç yarış yaptık ve bu hafta toplam dokuz yarış tamamladık. Bu da iki ayakta toplam 18 yarış yapabildiğimiz için oldukça iyi bir sayı. Hakemlerin istatistiklerine göre, denizciler yarışlar için toplam 11,5 saat denizde zaman geçirdi” diye ekledi.

İgor Rytov’un liderliğindeki “Bogatyrs” takımı, toplamda 23 puan toplayarak genel sıralamada ikinci oldu. Ekip, son yarış gününün 3 yarışını da ikinci sırada bitirerek podyumdaki yerini güvence altına aldı. 3. sıra Inna Balashova liderliğindeki Dolce Vita takımının oldu.

Anatoly Arnautov’un Atoll Sailing Takımı dördüncü sırada yer alırken, Aleksandr Romanov liderliğindeki Gaswar, genel sıralamada beşinci sırayı korudu.

Corinthian kategorisinde, yine Arif Gürdenli liderliğindeki Orient Express takımı ile Petr Bukin’in O1 Properties takımı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. İlk iki yarış gününde Orient Express gerideydi, ancak son yarışlarda fark yaratmayı başardılar ve Corinthian kategorisinde birinci oldular. O1 Properties ikinci sırayı alırken, Arif Ayaz’ın liderliğindeki Ayaz JR bu kategoride üçüncü sırayı elde etti.

Serinin üçüncü ayağı, aynı mekanda 13-16 Şubat tarihleri arasında dokuz yarış planıyla gerçekleştirilecek.

2. AYAK SONUÇLARI (ilk 5):

GENEL SIRALAMA:

1. TENZOR TAKIMI, 15 puan

2. RUS BOGATYRLER, 23 puan

3. DOLCE VITA, 29 puan

4. ATOLL Sailing Takımı, 29 puan

5. GASWAR, 37 puan

CORINTHIAN:

1. ORIENT EXPRESS, 44 puan

2. O1 PROPERTIES, 52 puan

3. AYAZ JR, 65 puan

4. ADA JR, 76 puan

5. ASPAT, 85 puan