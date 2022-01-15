Terim sonrası Galatasaray'da yeni yapılanma

15 Ocak 2022 Cumartesi, 01:14

Sarı-Kırmızılılarda “Sportif Direktör” sistemi geri geliyor.

Galatasaray’ın, Portekiz’den bir futbol insanı ile sportif direktörlük görevi için el sıkıştığı öğrenildi. Adı sır gibi saklanan bu ismin, kısa süre içinde İstanbul’a gelip Florya’da göreve başlayacağı ve kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. Yeni sportif direktör, futbol ve transferlerle ilgili tüm konularda direkt Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a bağlı çalışacak.

KEŞFET, GELİŞTİR, SAT

Elmas ve ekibi, Fatih Terim’le yola çıktıkları 3 yıllık yapılanma projesini devam ettirecek. A takımda tek yetki yeni teknik direktör Torrent’te olacak. Florya’daki Galatasaray Futbol Akademisi’nde yeniden yapılanmaya gidilecek. Altyapının başına önemli bir ismin getirilmesi planlanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Portekiz’de Porto ve Benfica kulüplerinin uyguladığı, “Oyuncuyu keşfet, geliştir ve sat” şeklindeki modeli uygulamaya sokacağı, bundan sonraki yapılanmanın bu doğrultuda ilerleyeceği öğrenildi.

Torrent açıklandı - G.Saray yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila’yla sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamayı saat 19.05’te yaparken Torrent, “Türkiye’nin tek dört yıldızlı ve Avrupa’da şampiyonluk kazanan tek takımında çalışacağım. Bu takımla büyük işler başaracağıma gerçekten inanıyorum” dedi. G.Saray yönetiminin, Torrent’in yardımcı antrenörlüğü için teklif yaptığı Spezia’nın U19 Takımı’nı çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya’daki görevine devam edecek.