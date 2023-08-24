Tete, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı!

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı yıldız Tete, Molde maçında ikinci yarı oyuna dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:42
Tete, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı!
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Galatasaray'ın yeni transferi Tete, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Lisansı çıkartılmasının ardından UEFA listesine son anda eklenen Brezilyalı futbolcu, Molde müsabakasının 82. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine dahil oldu.


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