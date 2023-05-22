TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu FK küme düştü

Yayınlanma: 22.05.2023 - 16:08

Güncelleme: 22.05.2023 - 16:08

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve nice yıldız futbolcuların altyapısında yetiştiği Altınordu FK, TFF 2. Lig'e düştü.

TFF 1. Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Altınordu, golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından küme düşen takım oldu.

9 YIL SONRA

Altınordu, karşılaşmanın 31. dakikasında Kürşad Sürmeli’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca İzmir temsilcisi, rakiplerinin de puan ve puanlar almasıyla TFF 1. Lig’e veda etti. Böylece kırmızı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda yükseldiği ligden tam 9 yıl sonra düştü.

3 TEKNİK DİREKTÖR DE BAŞARAMADI!

Altınordu sezona teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde başlamış, daha sonra Kahraman ile yolları ayırıp takımın başına Gökhan Ünal getirilmişti. Ünal’la da umduğunu bulamayan İzmir temsilcisi, 7 maçlık serüvenden sonra teknik direktörlük görevi için Hasan Özer’le anlaştı. Özer’le de son 5 maçta galibiyet alınamayınca ve rakiplerinin de sonuçlarının ardından İzmir temsilcisi küme düşen taraf oldu.