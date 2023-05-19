Wout Weghorst yeniden Süper Lig'e geliyor!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United'a kiralanan Wout Weghorst'u takıma katmak istediği kaydedildi.
Beşiktaş, eski golcüsü Wout Weghorst için yeniden harekete geçti.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da kiralık forma giyen golcü futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Burnley’e dönecek.
BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ İSTİYOR
Siyah-beyazlı yönetimin, yaz transfer döneminde Burnley ile görüşmelere başlayıp Weghorst’u bonservisiyle almayı planladığı öğrenildi.
Hollandalı golcü, Beşiktaş'ta forma giydiği 18 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetmişti.
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