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Wout Weghorst yeniden Süper Lig'e geliyor!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United'a kiralanan Wout Weghorst'u takıma katmak istediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 10:11
Wout Weghorst yeniden Süper Lig'e geliyor!
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Beşiktaş, eski golcüsü Wout Weghorst için yeniden harekete geçti.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da kiralık forma giyen golcü futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Burnley’e dönecek.

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin, yaz transfer döneminde Burnley ile görüşmelere başlayıp Weghorst’u bonservisiyle almayı planladığı öğrenildi.

Hollandalı golcü, Beşiktaş'ta forma giydiği 18 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetmişti.


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