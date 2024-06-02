TFF 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu!

Iğdır FK, TFF 2. Lig play-off finalinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK'yi 1-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

AA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 23:03
TFF 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu!
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TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

İki takımın futbolcuları da maç öncesinde İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti. 1461 Trabzon FK'li futbolcular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken, Alagöz Holding Iğdır FK'li oyuncular ise "Soykırıma Hayır, Özgür Filistin" yazılı pankartı açtı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Buğrahan Karslı, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül, İlhan Depe (Dk. 78 Dk. Batuhan Kör), Hakan Yeşil (Dk. 78 Emirhan Zaman), Ali Han Tunçer (Dk. 58 Kerem Baykuş), Atabey Çiçek

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Örnek, Enes Alıç, Berkan Mahmut Keskin, Enes Keskin (Dk. 68 Mert Çölgeçen), Eyüp Akcan (Dk. 60 Mücahit Can Akçay), Mesut Özdemir, Halil İbrahim Sönmez, Bekir Can Kara (Dk. 89 Enes Soy)

Gol: Dk. 47 Taha Can Velioğlu (Kendi kalesine) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Tunahan Ergül (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Eyüp Akcan (Alagöz Holding Iğdır FK) Dk. 43 Hakan Yeşil, Dk. 54 Abdurrahman Emir Alagöz, Dk. 90 Kerem Baykuş (1461 Trabzon FK)


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