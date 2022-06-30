TFF 3. Lig takımları hangileri? TFF 3. Lig grupları belirlendi mi?

30 Haziran 2022 Perşembe, 16:58

Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF 3. LİG YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon 3-4 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. LİG'DE KAÇ TAKIM VAR?

2022-2023 sezonunda 53 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de, 1 ve 3. Grup 18'er, 2. Grup ise 17 takımla oynanacak.

TFF 3. LİG GRUPLARI NASIL?

1. Grup: 1922 Konyaspor, 1954 Kelkit Belediyespor, 52 Orduspor, Ağrı 1970 Spor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Belediye Derincespor, Belediye Kütahyaspor, Çatalcaspor, Edirnespor, Elazığspor, Eskişehirspor, İçel İdmanyurdu, Kalecik Futbol Kulübü, Karbel Karaköprü Belediyespor, Karşıyaka, Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor, Yomraspor

2. Grup: Alanya Kestelspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bayrampaşa, Bulvarspor, Darıca Gençlerbirliği, Elazığ Karakoçan, Ergene Velimeşespor, Eynesil Belediyespor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Iğdır Futbol Kulübü, Kahramanmaraşspor, Karaman Futbol Kulübü, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967, Turgutluspor, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

3. Grup: 68 Aksaray Belediyespor, Akhisarspor, Arguvan Belediyespor, Artvin Hopaspor, Bergama Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Bursa Yıldırımspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Çankaya Futbol Kulübü, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Erbaaspor, Fatsa Belediyespor, Kepez Belediyespor, Muş 1984 Muşspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Osmaniyespor Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Siirt İl Özel İdaresi.



