TFF, 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 20:52

Güncelleme: 16.04.2024 - 20:52

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanan 32. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR konuşmaları;

Dakika 54: Karagümrük - Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin penaltısı

Andre Narciso: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Narciso'dan VAR operatörüne: "Teması biraz aşağıdan ve ileriden, arkadan ve önden göstereceksin. 6 numara böyle yapıyor, sonra da diğer açı."

Narciso'dan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor. Başka açı ister misin?"

Tugay Kaan Numanoğlu: "Bir açı daha istiyorum. Tamam, bu bir penaltı Andre. Teşekkür ederim. Kart yok ve penaltı."

Dakika 86: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında iptal olan penaltısı

Andre Narciso: "Tugay, penaltının iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Andre Narciso'dan VAR operatörüne: "Diğer açı daha güzel. Topa vurduğunu biraz daha aşağıdan göster. Bunu 1-2-3 kez kontrol et. Başka bir açı isterse ona diğer açıyı göster."

Maçın 4. hakemi: "Yanına geldi hocam şuna bir sarı kart göster."

Andre Narciso: "Topa ilk 9 numara vuruyor. Sonra da hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamamdır, penaltı yok. Serbest vuruş veriyorum."

Maçın 4. hakemi: "Hocam Umut Bey'e gitmeden bir sarı kart gösterir misin?"

İŞTE HAFTANIN VAR KAYITLARI;