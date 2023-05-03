TFF açıkladı: Ali Palabıyık'a bu sezon maç yok
TFF, hakem Ali Palabıyık'ın sezon sonuna kadar görev almayacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu - Bandırmaspor maçındaki yönetimi nedeniyle konuk ekibin tepkisini çeken Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Futbol Federasyonu"
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