TFF açıkladı: Ali Palabıyık'a bu sezon maç yok

Yayınlanma: 03.05.2023 - 20:21

Güncelleme: 03.05.2023 - 20:21

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu - Bandırmaspor maçındaki yönetimi nedeniyle konuk ekibin tepkisini çeken Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"