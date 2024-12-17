TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, biten haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 20:05

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta, dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 4-3 yendi. Fenerbahçe ise evinde Başakşehir'i 3-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, düşme hattındaki Adana Demirspor'a kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Youtube hesabından 16. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.


Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #Trendyol Süper Lig
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