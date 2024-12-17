TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, biten haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta, dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 4-3 yendi. Fenerbahçe ise evinde Başakşehir'i 3-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, düşme hattındaki Adana Demirspor'a kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Youtube hesabından 16. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.
Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #Trendyol Süper Lig
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