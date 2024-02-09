TFF açıkladı: Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 25. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 25'inci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde:
9 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
10 Şubat Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın
11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
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