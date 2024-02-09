TFF açıkladı: Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 25. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:47
TFF açıkladı: Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 25'inci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde:

9 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 Şubat Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

11 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 Şubat Pazartesi

17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam


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