TFF açıkladı! Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftanın programını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 19:15
TFF açıkladı! Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftanın programını açıkladı.

İşte ilk 2 haftanın programı:

1. HAFTA

2. HAFTA


TFF Trendyol Süper Lig

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