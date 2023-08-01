TFF açıkladı! Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu
TFF, Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftanın programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftanın programını açıkladı.
İşte ilk 2 haftanın programı:
1. HAFTA
2. HAFTA
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