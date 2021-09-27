TFF, Ampute Milli Takımı'na 1,5 milyon lira başarı ödülü verecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021 EAFF Avrupa Ampute Şampiyonası'nda birinci olan milli takıma başarı ödülü verilmesini kararlaştırdı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nihat Özdemir başkanlığında toplanan yönetim kurulu, Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Ampute Milli Takımı'na 1,5 milyon lira özel ödül verilmesi kararı aldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TFF'nin Engelliler Koordinasyon Kurulundan sorumlu yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, "2017 yılında İstanbul'daki Avrupa şampiyonluğunun ardından Polonya'da ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayan ve bizleri gururlandıran millilerimizin başarısı, ülkemizin her tarafında büyük coşkuyla karşılandı. Biz de TFF olarak 2006'dan itibaren stratejik iş birliği ile desteklediğimiz Ampute Milli Takımı'nı ödüllendirmeye karar verdik. 2022 yılında ülkemizde yapılacak Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp, kupayı kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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