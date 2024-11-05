TFF, Atilla Karaoğlan'ın Avrupa görevini açıklamadı!
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak görev yapan ve kararlarıyla eleştiri alan Atilla Karaoğlan'ın UEFA tarafından görevlendirildiğini internet sitesinden duyurmadı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak görev yapan Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Avrupa maçında görevlendirildi. Dev maçta yaptığı müdahalelerle iki takım tarafından da eleştirilen Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde oynanacak olan Legia Varşova - Dinamo Minsk maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, eleştirilerin odağında yer alan Atilla Karaoğlan'ın UEFA tarafından görevlendirildiğini internet sitesinden duyurmadı. Karaoğlan, perşembe günü oynanacak Legia Varşova-Dinamo Minsk maçını Türk ekibiyle birlikte yönetecek. Maçta VAR görevini ise Erkan Engin üstlenecek.
Atilla Karaoğlan'ın görevlendirildiğini duyurmayan TFF, UEFA Gençler Ligi'nde görev yapacak Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın görev aldıklarını açıkladı.
Sitede ayrıca Halil Umut Meler'in de Kuveyt Ligi'ndeki Al Samiya-El Arabi maçını yöneteceği belirtildi.
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