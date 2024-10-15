TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama! 'Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 20:50

Güncelleme: 15.10.2024 - 20:50

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtları.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları...

"Çok güzel bir federasyon devraldık. Burada 20-30 senelik bir birikimiz var. Biz bir çiftlik devraldık. Bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz. İlk önce bölgeleri kapattık. Ankara bölge var. 4 eleman çalışıyor, kadroda 30 çalışan görünüyor. Bölge müdürlükleri var. Herkesin altında makam arabası geziyor. Tazminatları 600 bin euro tutuyor. Yıllık maliyetine kadar 3 milyon euro. Bölgeleri kaldırıyoruz ama bölge müdürünün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı. Bunların hepsini düzelteceğiz."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

"Mali genel kurulda 5,9 milyon euro artı mali tablo sundular. Bizim arkadaşlarımız inceleyince mali tabloları 272 Milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var. Bunu sordum nasıl yaptınız diye, 'zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dediler. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaatlar yapılacak. Suç duyurusunda bulunacağız. Genel kurul üyelerine saygısızlık yaptılar. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç."

"4 MİLYON EURO AĞIRLAMA MASRAFI OLMUŞ"

"EURO2024'te 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra hala 2-3 gün lüks otellerde kalmış ve ekstra 70 bin euro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz."