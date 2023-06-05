TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Stefan Kuntz ile devam edeceğiz'
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un geleceği hakkında, "Hocamızla devam ediyoruz. Bu alınacak sonuçlar tabii ki çok önemli. Bazen bir şey vardır, insan kendi kaderini kendisi yazar" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceği hakkında konuştu.
Büyükekşi, Stefan Kuntz ile yola devam edeceklerini söyleyerek şunları kaydetti:
"Hocamızla devam ediyoruz. Bu alınacak sonuçlar tabii ki çok önemli. Bazen bir şey vardır, insan kendi kaderini kendisi yazar. Bu da geçerli olacak. 2 maçın sonucu çok önemli. Biz de arkasından kongreye gideceğiz. Kongreyle ilgili, birçok takımın teveccühüyle karşılaşmış durumdayız. 6-7 tane federasyon başkanı da bize destek veriyorlar. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Hedefimiz Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirebilmek, yeni şeyler söylemek."
"SONUÇLARDA OLUMSUZLUK YOK"
Bu konuları konuşmanın doğru olmadığını belirten Büyükekşi, "Önemli olan burada hedefe ulaşmak. Hocamızın aldığı sonuçlara bakarsak, olumsuz bir şey yok. Şanssız bir tane Faroe Adaları maçı var, onun dışında başarılı oldu. Hırvatistan maçında, ilk devre çok iyi başladık ama şanssızdık. Sonuçları alamadık. Motivasyonumuzu kaybetmememiz lazım. Çok önemli 2 maç öncesi bu konuları konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Tek hedefimiz, 2 maçta galip gelebilmek. 2 maçta galip gelirsek, ondan sonra bu konuları tartışabiliriz. 2 maçtan 6 puan almak son derece önemli" ifadelerini kullandı.
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