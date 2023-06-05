TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Akla zarar, bir mantığı yok'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 21:47

Güncelleme: 05.06.2023 - 21:47

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş'ın Süper Lig'den çekilen takımlar hakkındaki talebine yanıt verdi.

"HER YERDE UYGULANAN KURAL"

Büyükekşi, 1980'den beri uygulanan sistem olduğunu hatırlarak şu sözleri kaydetti:

"u sene son derece talihsiz, asrın depremini yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız ampute durumda, çok büyük bir acımız var. Acımız bu şekilde sürerken, bazı takımlarımız ligden çekildi. Olağanüstü bir durum var. 1980'lerden beri uygulanan bir sistem var. Biz hiçbir şey yapmadık. O takımın yaptığı maçlar tamamen tescil edilmiş. Öyle olması lazım zaten. O maçlar oynanmış, o maçı yenen takım prim almış, kaybeden prim alamamış veya berabere bitmiş, iki takım da almış. Bazı oyuncular sarı kart görmüş, bazı oyuncular kırmızı kart görmüş. Emek harcamışlar. Biz ne yaptık, ligden çekilen takımlar sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup oluyor. Bu her yerde uygulanan kural."

"AKLA ZARAR, BİR MANTIĞI YOK"

Başkanların ve teknik direktörlerin açıklama yapmasını doğru bulmayan TFF Başkanı Büyükekşi, "Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar, bir mantığı yok. Öyle bir karar alsaydık bile, şampiyon yine başka bir takımdı. Şimdi bununla ilgili bıkmadan, usanmadan, başkanı, başkan yardımcıları, yöneticileri, teknik direktörü her gün bir açıklama yapması ne kadar doğru? Bir yandan hukuksuz diyeceksiniz, bu ligin marka değerine zarar veriyor. Bütün kulüplerimizin buna karşı çıkması lazım. Devamlı uygulanan bir şey. Birkaç takım önümüzdeki yıl için de tesislerimiz yok, sahamız yok, TFF'ye müracatta bulundular. Bir yıl daha durumlarının dondurulmasını istiyorlar. Ona da bakacağız" ifadelerini kullandı.