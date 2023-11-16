TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması: 'EURO 2024'ten umutluyuz'

Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:05

Güncelleme: 16.11.2023 - 17:05

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklama yaptı.

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na şimdiden hazır olduğumuzu gururla söyleyebiliriz" dedi.

'AVRUPA'NIN EN GENÇ MİLLİ TAKIMIYIZ'

Sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Büyükekşi, "Sizlerin de bildiği gibi kadın A Milli Takımımız Uluslar C Ligi'nde 4 maçı da kazanarak B Ligi'ne yükseldiler. A Milli Futbol Takımımız da EURO 2024'e grubundaki maçlar bitmeden katılmaya hak kazandı. Bunu tarihimizde ilk kez gerçekleştirdik. FIFA sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sıraya geldik. 2 Aralık'ta Hamburg'ta Avrupa kuraları çekilecek. Bu yüzden son derece heyecanlıyız. Orada başarılar elde etmek için umutlu ve gururluyuz. Avrupa'nın en genç milli takımı bizim milli takımımız" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı son olarak, "İki gün sonra Almanya ile dostluk maçı oynayacağız. Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının olduğu ülke olan Almanya'da milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Tüm milletimizin duaları bizimler olacak. Herkesin dualarını bekliyoruz" dedi.