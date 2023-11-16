Transferde adı geçiyordu: İlkay Gündoğan'dan Milli Takım ve Galatasaray açıklaması!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:29

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:48

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın kendisi için çok özel bir 90 dakika olacağını söyledi.

Almanya Milli Takımı ve LaLiga ekiplerinden Barcelona formalarını giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlkay, Almanya-Türkiye maçından, EURO 2024 hedeflerine, Premier Lig günlerinden, Barcelona'da devam eden kariyerine, Süper Lig'den Galatasaray'ın Bayern Münih maçlarına birçok konuda açıklamalarda bulundu.

'İNŞALLAH EURO 2024'te TÜRKİYE İLE AYNI GRUBA DÜŞMEYİZ'

İlkay Gündoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'teki favorilerini ise şu sözlerle açıkladı:

"Favori gördüğüm takımlar Fransa, Fransa’nın kadrosu çok iyi. Her pozisyonda 2-3 tane dünya çapında oyuncu var. Ondan sonra İngiltere. İngiltere de hemen hemen aynı. Çok iyi futbol oynuyorlar, çok hazır bir şekilde geleceklerini de düşünüyorum. Onların arkasından Portekiz, İspanya gibi takımlar ve bizi de saymak istiyorum. İnşallah Türkiye'de olabilir. Sevinirim yani. Seve seve izlerim. Almanya hariç, desteklediğim takım tabii ki Türkiye. İnşallah EURO 2024'te Türkiye ile aynı gruba düşmeyiz. İhtimali var mı tam bilmiyorum ama inşallah düşmeyiz. Belki bizim için artık yarı final veya final güzel olur aslında. Favori takımların bunlar olacağını düşünüyorum."

'HAYALİMDEKİ FİNAL ALMANYA - TÜRKİYE'

İlkay, "EURO 2024’te hayalindeki final nasıl olur?" sorusuna, "Hayalimdeki final Almanya-Türkiye demek isterim. Şimdiki maç dostluk maçı, o da tabii ki önemli. Hele Almanya’da çok Türk olduğu için. Almanya’da yaşayan Türkler için çok önemli bir mücadele. Sonuçta dostluk maçı olduğu için skor ön planda değil ama tabii Avrupa Şampiyonası’ndaki bir final olsaydı bambaşka bir durum olurdu. Benim için de tabii bambaşka bir durum olurdu, bayağı bir zor olurdu, daha da zor, daha da tuhaf olurdu. Almanya ve Türkiye birisi finalde olursa beni mutlu eder, ikisi de olursa o da mutlu eder" yanıtını verdi.

Türkiye Milli Takımı'nın, Almanya'da doğan oyuncularından Kaan Ayhan'ın da, "Almanya maçı benim için özel olacak" sözlerinin hatırlatılması üzerine İlkay, "Kaan’la sanırım Gelsenkirchen'de birkaç sene aynı okula gitmiştik. Tanışıyorduk. O benim, ben de onun futbolcu olduğunu biliyorduk. Sonuçta hem Alman hem Türk kültürünün arasında büyüyorsun. İkisini de sevmesini öğreniyorsun. Hem onlar hem de benim için bu maçın anlamı daha da başka" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye geldiğinde büyük bir ilgi gördüğünü ve bundan mutlu olduğunu dile getiren İlkay Gündoğan, "Daha çok yazın tatile geldiğimde memlekete gittiğimde, dedemleri, anneannemleri ziyaret ettiğimde ya da İzmir’de kalan babam ve annemi ziyaret ettiğimde ilgilerini çok hissediyorum. Benimle gurur duyduklarını söylemeleri, onların bana gösterdiği sevgi ve değerin benim için anlamı bambaşka" ifadelerini kullandı.

'3 PUANI HAK EDEN BİR GALATASARAY GÖRDÜM'

İlkay Gündoğan, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayern Münih'le olan maçlarını izleyebildin mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"İlk maçı izledim, ikinci maçı fazla izleyemedim, özetini seyrettim. Galatasaray’ı ilk maçta çok iyi buldum. Bayern Münih’ten daha iyi, daha çok pozisyon bulan, topla daha çok oynayan bir Galatasaray takımı gördüm. Çok iyi futbol. En azından 1 puan aslında 3 puanı hak eden bir Galatasaray gördüm. Ama Avrupa’da futbol bazen tuhaf yani. Her zaman hak ettiğini alamıyorsun özellikle Şampiyonlar Ligi’nde. Şampiyonlar Ligi’nde benim tecrübem çok iyi de oynasan girdiğin pozisyonları değerlendiremezsen, rakip bir kez gelip gol atıyor ve maçı kaybedebilirsin. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir rekabet, orada girdiğin her pozisyonu değerlendirmen gerekiyor. Onu maalesef Galatasaray ilk maçta başaramadı. Aslında 3 puanı hak etmişti ama nasip değilmiş. İnşallah en azından 2. ve 3. olabilirler, Avrupa’da devam edebilirler. Hemen hemen şansları aynı. Kopenhag ve evinde Manchester United maçları var. İkisini de alabilecek bir Galatasaray takımı görüyorum. İnşallah da alıp grubu ikinci olarak tamamlarlar."

'GALATASARAY'IN KADROSUNU ÇOK BEĞENİYORLAR'

İlkay, Galatasaray'da beğendiği oyuncular hakkında ise şöyle konuştu:

"Kerem çok iyi. Kerem’i severek izledim. Icardi tabii ki Avrupa’da kendisini ispatlamış bir oyuncu. PSG ve Milan olsun. Wilfried Zaha, Premier Lig’den çok iyi tanıdığım bir futbolcu. Premier Lig’de çok iyi sezonlar geçiren bir futbolcu. Bire bir pozisyonları olsun, şut, asist ve golleri olsun çok beğendiğim bir futbolcu. Lucas Torreira orta sahada çok fazla çalışan bir oyuncu, topla da kalitesi çok yüksek. Muslera da yıllardır Galatasaray kalesinde, çok tecrübeli bir kaleci. Takım için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında daha sayacak çok oyuncu var. Hakim Ziyech, orta sahada Sergio Oliviera var. Sacha Boey var sağda, çok fazla sayacak oyuncu var. Galatasaray’ın kadrosu gerçekten çok iyi. Hatta milli takımdaki Bayern Münihli arkadaşlar bile Galatasaray’ın kadrosunu çok beğeniyorlar, çok iyi futbol oynadıklarını söylüyorlar. Hayırlısı bakalım, inşallah Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkarlar."

'BU SEZON YA GALATASRAY YA DA FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAKTIR'

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren İlkay, "Şampiyonluk sorusuna cevap şu an kolay gibi gözüküyor. Ya Fenerbahçe ya da Galatasaray olacak gibi gözüküyor. Belki de kadro olarak iki takımın kadrosu diğer takımlarla kıyaslarsan başka bir seviyede. Geçen sene ve bu sene Adana Demirspor da iyi başladı. İzleyemiyorum fazla ama büyük ihtimal iyi futbol oynuyorlar, tesadüfle olamaz yani. Sonuçta belirli bir süre maçlarını kazanırsan, belirli bir kaliten olması gerekiyor. Her seneki gibi Beşiktaş da var ama bu sezon ya Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kadro olarak diğer takımlara karşı avantajları olduğunu düşünüyorum" dedi.