TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı iddialarına yanıt
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Hazırladığımız taslaklar var. Yabancı kuralı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulayacağı 'yabancı kuralı' cuma günü belli olacak. Yeni karar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı.
Mehmet Büyükekşi
"NETLEŞMİŞ BİR DURUM YOK"
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada "Yabancı kuralı ile ilgili cuma günü, Kulüpler Birliği ile son bir toplantı yapacağız. Hazırladığımız taslaklar var. Yabancı kuralı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok" ifadelerini kullandı.
Yeni kurala göre sahada 11 yabancı futbolcu olacağı, kulüplerin ise toplamda 14 yabancı oyuncuya lisans çıkarılabileceği öne sürülmüştü.
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