TFF'den Adana Demirspor'a ziyaret

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:41

Güncelleme: 10.05.2023 - 15:41

TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı için Mersin'e gidecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlamlı karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de hazır bulundu.

TFF heyeti, Yeni Adana Stadyumu ve Aytaç Durak Tesisleri'ni gezerken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Görüşmenin ardından Başkan Büyükekşi ve beraberindeki yöneticiler, Mersin'e hareket etti.