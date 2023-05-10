TFF'den Adana Demirspor'a ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve federasyon yetkilileri, Mersin'de oynanacak "Omuz Omuza Gösteri Maçı" öncesi Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti.
TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı için Mersin'e gidecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlamlı karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti.
Ziyarette Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de hazır bulundu.
TFF heyeti, Yeni Adana Stadyumu ve Aytaç Durak Tesisleri'ni gezerken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Görüşmenin ardından Başkan Büyükekşi ve beraberindeki yöneticiler, Mersin'e hareket etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu