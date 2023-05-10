Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Trabzonspor alnının akıyla şampiyon oldu'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:43

Güncelleme: 10.05.2023 - 10:43

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzon'a yaptığı ziyarette geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor hakkında açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir

"TRABZONSPOR ALNININ AKIYLA ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI"

Trabzonspor'un şampiyonluğu ile ilgili konuşan Özdemir, "Dönemimizde 3 tane şampiyonluk gördük. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor'a nasip oldu. 38 yıl sonra Trabzonspor bizim yönetimimiz döneminde şampiyon oldu ve hakkıyla oldu. Çok iyi mücadele etti. Gerçekten son zamanlardaki en güzel futbolu oynayarak, Trabzonspor burada başarıyla, alnının akıyla şampiyonluğu kazandı. Hepimiz bir Türk futbolsever olarak bundan da mutluluk duyduk" dedi.

İş insanı Özdemir, 2019-2022 yılları arasında TFF başkanlığı görevini üstenmişti.