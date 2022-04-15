TFF Başkanlığı için Cemil Kazancı ismi ön plana çıkıyor

15 Nisan 2022 Cuma, 12:28

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) 16 Haziran'daki olağanüstü seçim öncesi aday bilinmezliği devam ediyor.

Nihat Özdemir'in 4 Nisan'daki istifasından 10 gün geçmesine rağmen göreve aday bir isim çıkmadı. Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor) ve Göksel Gümüşdağ'ın (Başakşehir) isimleri geçse de Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısının ardından 3 kulüp başkanının da aday olmayacağı netleşti. KBV'de, Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylığının konuşulduğu ancak birçok kulübün bu duruma sıcak bakmadığı ifade edildi.

Kulislerde başkanlık için iş insanı Cemil Kazancı'nın adı favori gösteriliyor. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan 61 yaşındaki Kazancı'nın siyasetle ilişkilerinin de güçlü olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş kongre üyesi olan Kazancı'nın adaylığını kısa sürede resmileştirmesi bekleniyor.



