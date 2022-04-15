TFF Başkanlığı için Cemil Kazancı ismi ön plana çıkıyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Nihat Özdemir'in istifasının ardından başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merak edilirken, Cemil Kazancı ismi ön plana çıkmaya başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) 16 Haziran'daki olağanüstü seçim öncesi aday bilinmezliği devam ediyor.
Nihat Özdemir'in 4 Nisan'daki istifasından 10 gün geçmesine rağmen göreve aday bir isim çıkmadı. Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor) ve Göksel Gümüşdağ'ın (Başakşehir) isimleri geçse de Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısının ardından 3 kulüp başkanının da aday olmayacağı netleşti. KBV'de, Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylığının konuşulduğu ancak birçok kulübün bu duruma sıcak bakmadığı ifade edildi.
Kulislerde başkanlık için iş insanı Cemil Kazancı'nın adı favori gösteriliyor. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan 61 yaşındaki Kazancı'nın siyasetle ilişkilerinin de güçlü olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş kongre üyesi olan Kazancı'nın adaylığını kısa sürede resmileştirmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
- Dilencinin üzerinden 26 bin 300 TL çıktı
- Kanser ilacıyla ilgili önemli karar
- Kılıçdaroğlu: 'Bütün engellemelere rağmen...'
- Karaismailoğlu'ndan adaylık açıklaması
- Büyükşen çifti cinayetinde gözaltı
- Evinde 4.5 kilo esrar çıktı: 'İçiciyim'
- Yangında evi yanmıştı: Şimdi kaybolan kedisini arıyor
- Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
- İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: 'Bütün engellemelere rağmen...'
- KDV 'indirimi' yurttaşa yansımıyor
- Kanser ilacıyla ilgili önemli karar
- 'Randevular işkenceye dönüştü'
- HDP'den bayram ikramiyesi için kanun teklifi
- Filipinler'de sosyal medya yasası veto edildi
- Çin'den ABD'ye rest
- Dilencinin üzerinden 26 bin 300 TL çıktı
- Depp ve Heard'ün eski terapisti konuştu
- Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı