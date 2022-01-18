TFF: Bir Süper Lig hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı

18 Ocak 2022 Salı, 17:00

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.