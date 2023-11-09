TFF, bu yanlıştan dönmeli

Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 03:00

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Peki TFF ne yapıyor? Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe’nin karşılaşacağı Süper Kupa finalini Suudi Arabistan’da oynatmaya karar veriyor. Lafı fazla uzatmadan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin önceki gün düzenlediği, adı “basın toplantısı” olan ama gazetecilerden soru alınmayan “organizasyondaki” cümlelerini paylaşacağım.

Şöyle diyor Büyükekşi: “Tarihimizde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2032) ev sahipliği yapacağız. Bu onura Cumhuriyetimizin 100. yılında erişmek bizim için ayrı gurur kaynağı oldu. Modern statlarımız, güçlü altyapımız, ulaşım ağımız, konaklama çeşitliliğimizle Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemeye her anlamda hazır durumdayız. Eşsiz doğamız, köklü ve zengin tarihimiz ve halkımızın futbola olan sevgi ve ilgisiyle bu şampiyonayı başarıyla gerçekleştireceğiz. EURO 2032’ye ev sahipliği yapmak ülkemize sportif açıdan büyük katkılar yapacak. Ama aynı zamanda ekonomik ve kültürel olarak da büyük kazanımlar sağlayacak.”

Sayın başkan Büyükekşi’ye göre; ülkemizde futbol için her şey en üst seviyede mevcut. Statlarımızla, güçlü altyapımızla, ulaşım ağımızla, köklü tarihimizle, eşsiz doğamızla, halkımızın futbola olan sevgisiyle mükemmel durumdayız! Eee öyleyse Galatasaray-Fenerbahçe kupa finali niye Suudi Arabistan’da oynanıyor? Bu ülkenin kurtuluştan kuruluşa giden yolda verdiği mücadelenin 100. şeref yılında, iki asırlık çınarın derbisi “Cumhuriyet Kupası” veya “100. Yıl Kupası” adıyla neden Türkiye’de oynanmıyor? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin saygın üyelerinden oluşan divan kurulları, “Kupa Türkiye’de oynansın” kararı aldı. Taraftarlar da aynı görüşte. Peki TFF’nin bu inadı niye?