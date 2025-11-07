Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF'de bahis depremi: 45 temsilci istifa etti!

7.11.2025 16:33:00
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bahis skandalı kapsamında yaptığı iç soruşturma neticesinde 45 klasman temsilcisi istifa etti.

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 

NTV Spor'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) iç soruşturmasında bahis oynadıklarını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti.

Bu isimler, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamış ve Federasyon içinde de gerekli araştırmaların yapılacağını vurgulayarak "Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa temizleyeceğiz. Kulüplerimizi çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak güzide kulüplerimiz de bütün unsurlarıyla kendilerini check etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

152 hakemden 149’u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezalarına çarptırılmıştı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkındaki inceleme ise sürüyor.

