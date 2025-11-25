Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF'den 2. ve 3. lig kulüplerine amatör futbolcu düzenlemesi

TFF'den 2. ve 3. lig kulüplerine amatör futbolcu düzenlemesi

25.11.2025 17:21:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
TFF'den 2. ve 3. lig kulüplerine amatör futbolcu düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. ve 3. Lig kulüplerine amatör futbolcularını müsabakalarda oynatma imkanı tanıdı. Ayrıca, yurt içi transfer dönemi 19 Aralık'a kadar uzatıldı ve kulüpler A Takım listelerini revize edebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2. ve 3. Lig müsabakaları statüsünde değişiklik yapma kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, amatör futbolcular için belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin yurt içi transfer ile sınırlı olmak üzere 19 Aralık tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu doğrultuda statülerde belirlenen oyuncu uygunlukları ve yaş kontenjanlarına uygun olarak transfer ettikleri amatör futbolcuları müsabakalarda oynatabilmek için TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerine A Takım listelerini revize etme hakkı sağlanmıştır. Bununla birlikte TFF 3. Lig'de olduğu gibi TFF 2. Lig de de amatör futbolcuların müsabakalarda oynatılmasına izin verilmiştir."

İlgili Konular: #TFF #TFF 3. Lig #TFF. 2. Lig

İlgili Haberler

TFF 1. Lig'de yaprak dökümü: 13 haftada 13 takımda hoca değişikliği!
TFF 1. Lig'de yaprak dökümü: 13 haftada 13 takımda hoca değişikliği! TFF 1. Lig'in 14. haftasına girilirken 13 takımın teknik direktör değiştirmesi dikkat çekti.
TFF'den 282 futbolcuya bahis cezası: İsimleri açıklandı!
TFF'den 282 futbolcuya bahis cezası: İsimleri açıklandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları iddiasıyla soruşturulan 1024 futbolcunun 282'sine ceza verilen cezaları duyurdu.
PFDK kararları açıklandı... TFF'den 638 oyuncuya bahis cezası!
PFDK kararları açıklandı... TFF'den 638 oyuncuya bahis cezası! TFF, 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporculardan 638 oyuncuya bahis nedeniyle ceza verdi.