TFF Denetleme Kurulu başkanlığına İsmail Gerçek seçildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Denetleme Kurulu Başkanlığı'na İsmail Gerçek seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 16 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulunda seçilen Denetleme Kurulu, Riva'da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurulun yaptığı toplantıda İsmail Gerçek başkanlığa seçildi.
Denetleme Kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri şöyle:
Asıl Üyeler:
1- İsmail Gerçek (Başkan)
2- Ömer Faruk Çelik
3- Osman Arslan
4- Selim Doğan
5- Ömer Burhanoğlu
Yedek Üyeler:
1- Mehmet Ali Kaynar
2- Enes Malik Ay
3- Mert Erer
4- İsmail Serdar İplikçioğlu
5- Burak Alcan
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