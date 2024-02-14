Okan Buruk'tan Eryaman Stadı açıklaması: 'Tüm sorumluluk TFF'de'

Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:02

Güncelleme: 14.02.2024 - 21:45

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray 15 Şubat Perşembe günü Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa'da yolumuza maç maç bakacağız. Sahamızda önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte neler yapabileceğimizi gösterdik. Çekya şampiyonu ile oynayacağız. Uzun bir aradan çıktılar. Bu avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bu maç öncesi dinlenme şansımız da oldu. Yüzde 100 olarak hazırız. Kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. Rövanşa avantajlı gitmeyi planlıyoruz. İyi bir takımla oynayacağımız için sabıra ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum."

"BU BİRLİKTELİK GALİBİYETLER VE BAŞARI GETİRİYOR"

"Bizim yaptığımız bir takım oyunu. Ben başında olsam da çalışanlarımız ve yönetimizile birlikte bir performans sergiliyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Son 1.5 senedir artarak ilerliyor. Bu birliktelik galibiyetler ve başarılar getiriyor. Bu sene önümüzde daha çok hedefimiz var. Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Ligi var. Önümüzdeki 4 kupayı da kazanmak istiyoruz. Bu birlikteliğe başarı için ihtiyacımız var. Oyuncularımla birlikte sahadaki mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorum. Birlikteliği yakalamak için etkili bir oyun ortaya çıkartmamız gerekiyor. Futbolun içinde farklı hikayeler var. Burada başarılı olmak ve Galatasaray armasını kupayla taçlandırmak istiyoruz. Burada kazanan her zaman Galatasaray oluyor."

"Transfer dönemi zor geçiyor. Bu dönemi güzel bir şekilde kapattık. Oyuncularımız bize katıldı. Serge bugün geldi. Kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Derrick'in transferini daha erken bitirebilseydik daha farklı şeyler olabilirdi. Zorlu iki maçı kazandık. Takım olduğumuz sürece hiçbir oyuncunun eksikliğini yaşamak istemiyoruz. Kimin olup olmadığı değil, oyun çok önemli. Elimdeki oyunculara güvenip yarınki maça çıkacağım. Son iki maç bizim için bir ölçü oldu."

"ANA HEDEF KAZANMAK ÜZERİNE"

"Bazen maç maç haraket ediyoruz. Bugün oynayacağız ve sonrasında Ankaragücü maçı var. Oyuncuların durumuna bakacağız. Önemli olan oyun anlayışımızı sürdürmek. Sakatlıktan dönen oyuncular oldu, transfer edilenler var. Genel sakatlık anlamında sadece Hakim Ziyech kaldı. Bu döngü içerisinde bazen kadroyu biz değiştireceğiz, bazen oyuncular değiştirecek. Hiç puan kaybına tahammülün olmadığı bir ligde oynuyoruz. Bazen oyunculara 45'te değiştireceğiz, bazen bir sonraki maçta kullanacağız. Ana hedef kazanmak üzerine. Bütün oyuncularımın hazır olması gerekiyor. Hepsine önemli şanslar gelecek."

"Genel olarak baktığımızda, rakibi tanımadan herkes Kopenhag diyor. Oynadıktan sonra görüyorsunuz. Biz ilk maçı oynadıktan sonra büyük eleştiri aldık. Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yok. Slavia Prag da aynı şekilde. Kopenhag'a elenerek geldi Avrupa Ligi'ne. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçı önemsiyoruz. Karşımızda topla oynayan bir takım var. Bu maçları daha iyi oynadığımız düşünüyoruz. Hedefimiz ilk maçta kazanmak."

"Bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. TFF'nin sorumluluğunda olan bir şey. Oynanmaya uygun gördüler. Stadı görünce TFF'nin doğru kararı verip vermediğini göreceğiz. Tüm sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Hangi sahada ve zeminde olursa olsun ona göre oyuncularımız hazırlayacağız. Olumsuz bir şey olursa bu da TFF'nin hatalarından biri olacaktır."

"Abdülkerim iki gün takımla beraber antrenmanlara çıktı. Şu anda oynayabilecek durumda"

Lucas Torreira

Lucas Torreira açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli bir maç bizim için. Rakibimiz farklı bir takım olabilir. Konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele ettiysek aynı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Kendi evimizde ilk maçı oynamanın avantaj olacağını düşünüyorum."

"Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmekti. Daha fazla puan almamız gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa'da devam ettiğimiz için mutluyuz. Bir sonraki tur için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kulübün bu kupadaki tarihini biliyoruz. Bu kupada ya da başka bir ligde bakmamız gereken ilk şey önümüzdeki maç."

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

"1.5 senedir buradayım. Burada bulunduğum süre boyunca nasıl oynadığımı, tutkuyla oynadığımı görüyorsunuz. Benim için en önemlisi formanın önündeki armam. Okan hocayla çalışmak benim için çok büyük bir keyif. Takımı bir araya getiren bir insan. Teknik ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Takımın içindeki herkes bizlerin iyi olmasını istiyor. Bu kadar önemli bir takımda olduğum için çok mutluyum. Okan hoca tarafından çalıştırılmak benim için büyük bir onur. Gelecekte büyük başarılar elde edeceğine eminim. Galatasaray'da birçok başarıya imza atacağız. Bana güven verdiği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

"Fernando oyuncu ve insan olarak kadromuzdaki en iyi oyunculardan biri. İçimden gelerek söylüyorum, Galatasaray forması giyiyorsam onun sayesinde. Kaç yıl burada olacağım bilmiyorum ama burada yaşadığım her şeyi ona borçluyum.