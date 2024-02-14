TFF duyurdu: Ankaragücü - Galatasaray maçı için stadyum kararı verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasının Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:52
TFF duyurdu: Ankaragücü - Galatasaray maçı için stadyum kararı verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonundaki MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasının Eryaman Stadyumu'nda, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor karşılaşmasının ise başka bir statta oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin birlikte kullandığı Eryaman Stadyumu'nın zemininin yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve bakımlarının sağlıklı yapılabilmesi için Gençlerbirliği'nin başka bir statta oynamasının, TFF tarafından kulübe iletildiği bildirildi.

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DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR ARTACAK

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de yer aldığı ve zemin bakımından sorumlu kulüp olduğu için maçlarını Eryaman Stadı'nda oynamaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, TFF'nin denetimlerinin ve yaptırımlarının da artarak süreceği ifade edildi.

TFF; MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a ait statların zemin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağının iletildiğini de duyurdu.


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