TFF Genel Kurulu başladı... Ali Koç toplantıya katılmadı!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü genel kurulu başladı. Toplantıda divan başkanlığına Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak seçildi. Fenerbahçe Kulübü Ali Koç ise oy kullanmak için toplantıya katılmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulu Ankara'da başladı.
Bir otelde 219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak seçildi.
Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.
ALİ KOÇ KATILMADI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi.
Toplantıda, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçilip, TFF Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.
BÜYÜKEKŞİ’NİN LİSTESİNDEKİ İSİMLER
Sözcü'nün haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı.
Büyükekşi’nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
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