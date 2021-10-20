TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği bugün Riva’da toplantı yapacak
Süper Lig Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bugün Riva’da kritik bir toplantı yapacak.
Kulüpler, son haftalarda şikâyetçi olduğu hakem performansları ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısının değişmesiyle ilgili projelerini bugün öğle saatlerinde başlayacak zirvede TFF’ye sunacak. Kulüplerin bir bölümü, MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın istifasını isterken, Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg’le de yolların ayrılması yönündeki görüş federasyona sunulacak. MHK yönetimindeki isimlerin değişmesi, atamalarda şeffaflık, VAR hakemlerinin ayrılması gibi konular zirvenin önemli gündem maddeleri arasında. Toplantıya Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma katılacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir yurt dışında olduğu için zirveye katılmayacak, federasyonu Servet Yardımcı temsil edecek.
METİN TOKAT İSTİFA ETTİ
Merkez Hakem Kurulu’nda ilk istifa Metin Tokat’tan geldi. Tokat, MHK’deki görevini bıraktı. Metin Tokat’ın yerine Ferhat Gündoğdu, MHK üyesi olarak atandı.
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