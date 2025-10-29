TFF isimleri açıklamıştı: Üst klasman hakemlerin karnesi ortaya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında açıkladığı, bahis oynayan 152 hakemin isimleri belli oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği salı günü, aktif bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

57. maddeden tedbirli olarak disipline gönderilen isimlerden en dikkat çekeni FIFA kokartlı Zorbay Küçük. Diğer üst klasman hakemleri ise Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun.

Sabah gazetesinin haberine göre; 7 hakemin yönettiği maçlardaki önemli kararları şu şekilde:

Zorbay Küçük: Bu sezon toplamda 9 maç yönetti. 40 sarı, 1 kırmızı kart gösterirken 3 kez de penaltı verdi.

Yunus Dursun: Bu sezon 3 maçta 15 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. 3 kez de beyaz noktayı gösterdi.

Seyfettin Alper Yılmaz: Bu sezon 4 maça çıkıp 17 sarı kart kararı verdi.

Melih Kurt: 5 karşılaşma yönetirken 22 sarı ve 2 penaltı kararı verdi.

Mehmet Ali Özer: Bu sezon 3 müsabakada 16 sarı kart ve 1 penaltı verdi.

Egemen Artun: 4 maçta 18 sarı kart ve 1 penaltı gösterdi.

Muhammed Selim Özbek: 3 maç yönetti.