TFF, Mert Kömür için harekete geçti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Augsburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mert Kömür için harekete geçti.

Sky DE'de yer alan habere göre TFF, Bundesliga'da bu sezona hızlı bir giriş gerçekleştiren 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için girişimlere başladı.

20 yaşındaki genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Premier Lig ve Bundesliga'dan birçok kulübün ilgisini çeken 20 yaşındaki futbolcunun en büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu kaydedildi.

20 yaşındaki futbolcu, sezona 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performansla başladı ve dikkatleri üzerine çekti. Türk futbolcu, son oynanan ve 3-1 kazanılan Wolfsburg maçında 1 gol-1 asistle takımına 3 puanı getirerek maçın yıldızı oldu.

Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maça çıkan Mert Kömür'ün 1 gol-1 asisti bulunuyor.