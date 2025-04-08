TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'na 8 yıl başkan olarak hizmet veren TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik için Riva'daki TFF Müzesi'nde özel bir köşe açıldı.
TFF'ye 8 yıl başkan olarak hizmet veren TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik için Riva'daki TFF Müzesi'nde özel bir köşe açıldı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu açılış öncesi Şenes Erzik'i makamında ağırlayarak Türk futboluna sağladığı değerli katkılar nedeniyle kendisine teşekkür etti.
Görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı. Köşesindeki fotoğraflar ve kişisel eşyalar hakkında bilgi verip anılarını paylaşan TFF Onursal Başkanı Erzik, "Kısıtlı imkanlarla gece gündüz Türk futbolu için çalıştık. Nice badireler atlattık. Çok şükür bu günlere ulaştık. Futbolumuzun geldiği nokta mutluluk verici" diye konuştu.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan müzede FIFA ve UEFA'nın da onursal üyesi olan Şenes Erzik'in kişisel koleksiyonundan parçalar ve fotoğraflar yer alıyor.
TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, birlikte köşesini inceleyerek Şenes Erzik'ten hatıralarını ve anektodlarını dinledi. Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira'nın yanı sıra TFF bünyesinde görev yapan profesyoneller de TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'le bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
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