Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: 'Adaletli hakem yönetimi talep ediyoruz'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:57

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:57

Hatayspor yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Göztepe maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan’a eleştirilerde bulundu. Yönetim, Karaoğlan’ın 25 Ağustos'taki Antalyaspor maçında yaptığı hatalara dikkat çekti ve bu hataların maçın kaybedilmesine yol açtığını belirtti.

Açıklamada, Antalyaspor karşısında verilen kırmızı kart ve lehlerine verilmeyen penaltılar nedeniyle 3-2 mağlubiyet aldıklarına vurgu yapıldı. Ayrıca, Karaoğlan’ın devre arası Antalyaspor yöneticileri tarafından tehdit ve darp edilmesinin maçın ikinci yarısına olumsuz etkileri olduğu ifade edildi.

Hatayspor, hakemlerin hata yapmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan adaletli ve tarafsız bir yönetim beklediklerini dile getirdi. "Sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz" şeklinde sert bir mesaj verdi.