TFF, seçimi öne çekmek isteyen kulüplere ’Ayrıcalık bekleyen azınlık’ dedi: ‘Tehdit ediyorlar’

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 04:00

TFF yönetimi, yeni sezonla ilgili yayın ihalesi, harcama limitleri ve yabancı kuralı gibi tüm hazırlıkların eksiksiz belirlendiğinin altını çizip, “A Milli Takımımızın turnuva öncesi hazırlıklarını aksatma ihtimalini bile hiçe sayan bazı kulüp yöneticilerinin, tam da Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlayacağı tarihlerde seçim yapma yönündeki ısrarlı çabalarını hayretle izliyoruz. Gönül verdiği renkler ne kadar farklı olsa da, geçmişte Ay-Yıldızlı forma söz konusu olduğunda ortak bir paydada buluşmayı görev bilen bir anlayışın aksine, kamuoyunca malum bazı isimlerin kişisel hırs ve menfaatlerini milli menfaatlerin bile üstünde tuttuğuna ibretle şahit oluyoruz” açıklamasını yaptı.

‘ASIL AMACINIZ NEDİR?'

Federasyondan, “18 Temmuz 2024 tarihine kadar görevimizin başındayız. Seçimin 18 Temmuz’da yapılması kararı, Milli Takım’ın yoğun maç takvimi göz önünde bulundurularak alınmıştır. Bir büyük milletin tek yürek olacağı bu tarihlerde kişisel çıkarları uğruna TFF kongresi yapılmasını talep etmek abesle iştigalden daha fazlası değildir. Adalet değil ayrıcalık bekleyen azınlığın değil, Türk futbol ailesinin takdirini önceleyen ve görev süresinin tamamlanmasına 3 yıl varken seçimli kongre kararı alan TFF Başkanı ve yönetimi, çalışmalarına ara vermeden devam edecektir. Türkiye’nin A Milli Takımımızla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası’na konsantre olacağı bir dönemde ısrarla acele seçim yapılmasını isteyen azınlığın asıl hedefi ve amacı nedir?” ifadeleri kullanıldı.

‘İMZA TOPLAYAMADILAR'

TFF’nin açıklamasında şu görüşe yer verildi: “1 ayı aşkın bir süredir olağanüstü kongre kararı için yeterli imzayı toplayamamış azınlığın yeterli imzaları toplayabilmesi durumunda dahi seçimli olağanüstü genel kurul için 60 gün süre geçmesi gerekir. Bu durumda yeter sayıda imza toplansa bile olağanüstü seçimli genel kurulun temmuz ayının ilk yarısından önce yapılması mümkün değildir. Kongre için ilan edilen tarihin öne çekilmesi için TFF Başkanı ve yöneticilerine, yakınlarına, TFF Genel Kurul üyelerine, kulüplerin sponsorlarına tehdit mesajları gönderen, toplumsal huzura zarar verecek kavgacı bir tavır takınan bu azınlığın, çoğunluk üzerinde tahakküm kurma çabalarına asla izin verilmeyecektir.”

‘KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Kötü niyetli bazı kişiler, ‘EURO 2024’te Büyükekşi mi oynayacak ki, seçimi öne almıyor’ diyor. Büyükekşi oynamayacak ama Montella’yı Büyükekşi getirdi. Sorumluluk bizde. Şu anda Milli Takım’ın başında Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt var. Seçim öne alınırsa milli futbocular, belki de hiç tanımadıkları biriyle EURO 2024’e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız” dedi.