TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.
Kuruldan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen İrfan Can'ın cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.
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