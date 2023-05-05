TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:44
TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
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Kuruldan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen İrfan Can'ın cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.


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